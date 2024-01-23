Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 60,4 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 22 января составляет 60 тыс. 428 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.



Напомним, что по состоянию на 1 декабря 2023 года на свердловских биржах было размещено 62,7 тыс. вакансий.