УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
23.01.2024

Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 60,4 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 22 января составляет 60 тыс. 428 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.

Напомним, что по состоянию на 1 декабря 2023 года на свердловских биржах было размещено 62,7 тыс. вакансий.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.12.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий выросло до 62,8 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 5 ...

31.10.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий выросло до 62,2 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 31 ...

18.09.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,4 тыс. единиц

Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 сентября составляет 63 тыс. 398 ...

18.09.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,4 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 ...

15.08.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,7 тыс.

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 14 ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (401)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18