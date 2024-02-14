Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 60,6 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 8 апреля составляет 60 тыс. 627 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.



Напомним, что по состоянию на 1 марта на свердловских биржах было размещено 60 тыс. 886 вакансий.