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Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий выросло до 62,2 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 31 октября составляет 62 тыс. 185 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.

Напомним, что по состоянию на 1 октября текущего года на свердловских биржах было размещено 59,1 тыс. вакансий.
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