Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,4 тыс. единиц

Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 сентября составляет 63 тыс. 398 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.



Напомним, что по состоянию на 14 августа текущего года на свердловских биржах было размещено 63,7 тыс. вакансий.