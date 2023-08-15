УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 18:01

Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,4 тыс. единиц

Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 сентября составляет 63 тыс. 398 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.

Напомним, что по состоянию на 14 августа текущего года на свердловских биржах было размещено 63,7 тыс. вакансий.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 15:57 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,4 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 ...

15.08.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,7 тыс.

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 14 ...

24.07.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 64,5 тысячи

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 21 ...

04.07.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 64 тысячи

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 3 ...

16.05.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 60 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы
Архив новостей
Сентябрь 2023 (407)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18