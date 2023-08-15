Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,4 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 ...15.08.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,7 тыс.
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 14 ...24.07.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 64,5 тысячи
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 21 ...04.07.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 64 тысячи
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 3 ...16.05.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 60 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 ...