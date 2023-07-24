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Вчера, 16:56

Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,7 тыс.

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 14 августа составляет 63 тыс. 662 единицы. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.

Напомним, что в начале июля текущего года на свердловских биржах было размещено 64,3 тыс. вакансий.
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