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Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий выросло до 62,8 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 5 декабря составляет 62 тыс. 798 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.

Напомним, что по состоянию на 1 ноября текущего года на свердловских биржах было размещено 62,1 тыс. вакансий.
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