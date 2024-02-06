«МегаФон»: Свердловчане в качестве подарков на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Свердловчане в качестве подарка на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты и сопутствующие товары. Такие данные получили аналитики после изучения активности клиентов в онлайн- и офлайн-магазинах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании. При этом специалисты отметили, что средний чек покупки в этой нише остался на уровне 2023 года. Наибольшей популярностью пользовались беспроводные гарнитуры и наушники, их продажи с начала месяца выросли в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. Число реализованных зарядных устройств увеличилось в 2,8 раза, а умные колонки стали покупать в 1,5 раза чаще. При этом продажи гаджетов в феврале выросли на 91% по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом пользовались доступные модели от Infinix, RealMe и Xiaomi Redmi.

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