«МегаФон»: Свердловчане в качестве подарков на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В 2023 году спрос на товары для умного дома в Свердловской области в 2023 году вырос в ...11.12.2023 «МегаФон»: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли на 300% в 2023 году
УрБК, Москва, 11.12.2023. С января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза (на ...17.07.2023 «Авито»: В Екатеринбурге на 70% выросли продажи автомобильных запчастей для технического обслуживания
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В январе-июне 2023 года продажи автомобильных запчастей для технического обслуживания в ...15.02.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали, что россияне чаще всего дарили на 14 февраля
УрБК, Москва, 15.02.2023. Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В этом году мужчины и ...21.09.2022 В связи с началом учебного года продажи детских умных часов в розничной сети «МегаФона» выросли в шесть раз
УрБК, Москва, 21.09.2022. Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной ...