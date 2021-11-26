В Екатеринбурге появились улицы Михаила Ананьева и Владимира Балашова

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В уральской столице появились три новых топографических объекта. Соответствующее постановление утвердила администрация Екатеринбурга.



Так, улица, расположенная в Железнодорожном районе, которая связывает улицы Якова Свердлова и Мамина Сибиряка, получила название в честь заслуженного строителя России Михаила Ананьева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Дорога, соединяющая две улицы Академического района (Тенистую и Григория Речкалова), стала носить имя уральского драматурга, поэта и актера Владимира Балашова.



Третьим объектом стала территория в Чкаловском районе, расположенная вблизи СНТ «Изумрудный». Она получила название Лесные тропы.



Информация о новых топонимических объектах Екатеринбурга направлена в государственный адресный реестр, а также в Управление МВД РФ по городу Екатеринбургу, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», ГУ МЧС России по Свердловской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области.