УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:19

В Екатеринбурге появились улицы Михаила Ананьева и Владимира Балашова

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В уральской столице появились три новых топографических объекта. Соответствующее постановление утвердила администрация Екатеринбурга.

Так, улица, расположенная в Железнодорожном районе, которая связывает улицы Якова Свердлова и Мамина Сибиряка, получила название в честь заслуженного строителя России Михаила Ананьева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дорога, соединяющая две улицы Академического района (Тенистую и Григория Речкалова), стала носить имя уральского драматурга, поэта и актера Владимира Балашова.

Третьим объектом стала территория в Чкаловском районе, расположенная вблизи СНТ «Изумрудный». Она получила название Лесные тропы.

Информация о новых топонимических объектах Екатеринбурга направлена в государственный адресный реестр, а также в Управление МВД РФ по городу Екатеринбургу, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», ГУ МЧС России по Свердловской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.11.2021 На карте Екатеринбурга появилось пять новых названий улиц и остановок

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований двум ...

08.06.2021 В Чкаловском районе Екатеринбурга появятся три новые улицы

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. На карте Екатеринбурга появятся улицы Взлетная, Моторная и Навигаторов. Соответствующее ...

09.12.2020 Два сквера в Екатеринбурге получили названия «ЮНЕСКО» и «Литературный»

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Постановление о присвоении наименований «ЮНЕСКО» и «Литературный» двум общественным ...

06.11.2020 В Екатеринбурге дали названия четырем новым улицам в Октябрьском районе

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о присвоении названий ...

26.01.2017 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появились две новые улицы

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Две новые улицы появились в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщается на ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (334)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18