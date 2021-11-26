В Екатеринбурге появились улицы Михаила Ананьева и Владимира Балашова

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований двум ...08.06.2021 В Чкаловском районе Екатеринбурга появятся три новые улицы
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. На карте Екатеринбурга появятся улицы Взлетная, Моторная и Навигаторов. Соответствующее ...09.12.2020 Два сквера в Екатеринбурге получили названия «ЮНЕСКО» и «Литературный»
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Постановление о присвоении наименований «ЮНЕСКО» и «Литературный» двум общественным ...06.11.2020 В Екатеринбурге дали названия четырем новым улицам в Октябрьском районе
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о присвоении названий ...26.01.2017 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появились две новые улицы
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Две новые улицы появились в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщается на ...