Власти Екатеринбурга продолжили традицию называть улицы города именами выдающихся строителей

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Власти Екатеринбурга продолжают традицию присваивать городским улицам имена ведущих свердловских строителей. Так, новая улица в центре мегаполиса будет названа в честь выдающегося строителя Михаила Ананьева. Новый топоним появится в строящемся жилом районе и свяжет улицы Якова Свердлова и Мамина Сибиряка.Михаил Ананьев почти 50 лет проработал в крупных строительных предприятиях Свердловской области — Строительном тресте 89, СУ 7 Свердловского домостроительного комбината, в тресте «Свердловскгражданстрой», пройдя весь профессиональный путь от мастера до главного инженера. Под его руководством в Екатеринбурге были построены такие знаковые здания, как цирк, Театр юного зрителя, Свердловский академический театр драмы, ККТ «Космос», ДК «Уралмаш», реконструирован екатеринбургский Театр оперы и балета, возведены жилые кварталы и социальные объекты в разных районах города.«Я счастлив, что мой отец заслужил такую память; что улица его имени находится в районе, с которым его многое связывает. Здесь и объекты, которые строил Свердловскгражданстрой, и институт Гражданпроект, где он бывал по работе, и любимая улица Свердлова — пример идеального градостроительного решения», — цитирует пресс-служба компании «Атомстройкомплекс» слова сына строителя руководителя девелопера Валерия Ананьева.Как потомственный строитель, он также добавил, что отец учил его, что каждый строящийся объект должен быть лучшим.«Всю жизнь я ориентируюсь на высокую профессиональную планку, которую задавал себе отец: каждый объект, который строишь, должен быть лучшим. Он научил меня уважать труд предыдущих поколений, ответственно относиться к их наследию: сохранять построенные ими здания, опираться на их профессиональный опыт и помнить, что возможностями к созиданию и развитию, которыми обладаем сегодня, мы во многом обязаны нашим предшественникам — их упорному труду и достижениям», — добавил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс».Напомним, что ранее имена выдающихся градостроителей, внесших значительный вклад в развитие города и уральской строительной школы, были присвоены новым улицам Академического района Екатеринбурга. Это архитекторы Геннадий Белянкин, занимавший должность главного архитектора города с 1973 по 1996 год; Владимир Букин, руководивший строительной отраслью региона в 1958-1987 годах. Скверу рядом с Управлением дороги присвоено имя архитектора Константина Бабыкина.