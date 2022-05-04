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Власти Екатеринбурга продолжили традицию называть улицы города именами выдающихся строителей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Власти Екатеринбурга продолжают традицию присваивать городским улицам имена ведущих свердловских строителей. Так, новая улица в центре мегаполиса будет названа в честь выдающегося строителя Михаила Ананьева. Новый топоним появится в строящемся жилом районе и свяжет улицы Якова Свердлова и Мамина Сибиряка.

Власти Екатеринбурга продолжили традицию называть улицы города именами выдающихся строителей

Михаил Ананьев почти 50 лет проработал в крупных строительных предприятиях Свердловской области — Строительном тресте 89, СУ 7 Свердловского домостроительного комбината, в тресте «Свердловскгражданстрой», пройдя весь профессиональный путь от мастера до главного инженера. Под его руководством в Екатеринбурге были построены такие знаковые здания, как цирк, Театр юного зрителя, Свердловский академический театр драмы, ККТ «Космос», ДК «Уралмаш», реконструирован екатеринбургский Театр оперы и балета, возведены жилые кварталы и социальные объекты в разных районах города.

«Я счастлив, что мой отец заслужил такую память; что улица его имени находится в районе, с которым его многое связывает. Здесь и объекты, которые строил Свердловскгражданстрой, и институт Гражданпроект, где он бывал по работе, и любимая улица Свердлова — пример идеального градостроительного решения», — цитирует пресс-служба компании «Атомстройкомплекс» слова сына строителя руководителя девелопера Валерия Ананьева.

Власти Екатеринбурга продолжили традицию называть улицы города именами выдающихся строителей

Как потомственный строитель, он также добавил, что отец учил его, что каждый строящийся объект должен быть лучшим.

«Всю жизнь я ориентируюсь на высокую профессиональную планку, которую задавал себе отец: каждый объект, который строишь, должен быть лучшим. Он научил меня уважать труд предыдущих поколений, ответственно относиться к их наследию: сохранять построенные ими здания, опираться на их профессиональный опыт и помнить, что возможностями к созиданию и развитию, которыми обладаем сегодня, мы во многом обязаны нашим предшественникам — их упорному труду и достижениям», — добавил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс».

Напомним, что ранее имена выдающихся градостроителей, внесших значительный вклад в развитие города и уральской строительной школы, были присвоены новым улицам Академического района Екатеринбурга. Это архитекторы Геннадий Белянкин, занимавший должность главного архитектора города с 1973 по 1996 год; Владимир Букин, руководивший строительной отраслью региона в 1958-1987 годах. Скверу рядом с Управлением дороги присвоено имя архитектора Константина Бабыкина.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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