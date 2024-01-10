В Свердловской области на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Штормовое предупреждение из-за морозов в Свердловской области продлили до 13 января. Об ...09.01.2024 В Свердловской области на 9 и 10 января объявлено штормовое предупреждение из-за морозов
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. Об этом ...13.01.2023 На Среднем Урале в выходные ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...21.01.2021 На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов. Об ...13.04.2017 У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение
В Тихом океане объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю. «По данным ...