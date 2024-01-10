В Свердловской области на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



«Ночью и утром 15 и 16 февраля местами в Свердловской области ожидается сильный мороз до минус 42 градусов», — говорится в сообщении.