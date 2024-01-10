УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:15

В Свердловской области на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«Ночью и утром 15 и 16 февраля местами в Свердловской области ожидается сильный мороз до минус 42 градусов», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.01.2024 В Свердловской области до 13 января продлили штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Штормовое предупреждение из-за морозов в Свердловской области продлили до 13 января. Об ...

09.01.2024 В Свердловской области на 9 и 10 января объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. Об этом ...

13.01.2023 На Среднем Урале в выходные ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...

21.01.2021 На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов. Об ...

13.04.2017 У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

В Тихом океане объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю. «По данным ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (327)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18