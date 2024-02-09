Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 4 коп.

УрБК, Москва, 14.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 12,99 коп., до 91,20 руб., евро — на 4,05 коп., до 98,19 руб.