Благодаря новому сервису ФНС бизнесу теперь проще оформить электронную подпись

УрБК, Москва, 22.12.2021. С 1 января 2022 года в РФ вступают в силу изменения в закон «Об электронной подписи», ...18.08.2016 Правительство РФ разрешило использовать электронную подпись при получении госуслуг
УрБК, Москва, 18.08.2016. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок использования простой ...15.05.2012 Жители Свердловской области могут оформить электронную подпись, позволяющую пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2012. Жители Свердловской области могут оформить электронную подпись, позволяющую ...30.03.2011 Совет Федерации РФ одобрил закон «Об электронной подписи»
Совет Федерации РФ одобрил новый Федеральный закон «Об электронной подписи», которая определяется как информация в ...30.03.2011 Совет Федерации РФ одобрил Федеральный закон «Об электронной подписи»
УрБК, Москва, 30.03.2011. Совет Федерации РФ одобрил новый Федеральный закон «Об электронной подписи», которая ...