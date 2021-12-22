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Сегодня, 16:57

Благодаря новому сервису ФНС бизнесу теперь проще оформить электронную подпись

УрБК, Москва, 13.02.2024. Юридические лица и индивидуальные предприниматели получили возможность оформлять квалифицированную электронную подпись (КЭП) дистанционно, не обращаясь в Удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы (ФНС РФ) лично. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для дистанционного оформления КЭП используются технологии биометрии.

«Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется: подтвержденная учетная запись на портале госуслуг; подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе; компьютер с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи; сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи», — говорится в сообщении ФНС.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Более подробная информация опубликована на сайте ведомства.
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