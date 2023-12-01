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Сегодня, 12:00

Средняя цена предложения на рынке новостроек Екатеринбурга достигла 144 тыс. рублей за кв. метр

На 1 февраля средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 144 тыс. руб. за кв. м., говорится в материалах Уральской палаты недвижимости (УПН). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 18%.

Аналитики отмечают, что квартиры в новостройках заметно подорожали из-за повышенного спроса на жилье и сокращения объема предложения во II полугодии 2023 года.

Напомним, что, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, в 2023 году в Екатеринбурге было заключено 36 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 84% больше, чем в 2022 году. По сравнению с 2021-м показатель вырос на 51%.
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