Средняя цена предложения на рынке новостроек Екатеринбурга достигла 144 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. На 1 февраля средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет ...01.12.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 9,4%
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. По состоянию на 27 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...07.11.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 111,5 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. По состоянию на 30 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...04.08.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,8 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. По состоянию на 31 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...08.02.2023 Квартиры-студии в новостройках Екатеринбурга за год подорожали на 17%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Средняя цена предложения на квартиры-студии в новостройках Екатеринбурга достигла 137 ...