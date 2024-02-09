Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 13.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 18,57 коп., до 91,07 руб., евро — на 21,48 коп., до 98,15 руб.