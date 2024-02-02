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Сегодня, 15:01

Российские банкиры просят депутатов Госдумы смягчить законопроект о плавающих процентных ставках

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Госдуму с предложением внести поправки в законопроект о плавающих процентных ставках в потребительском кредитовании, пишет «Коммерсантъ».

«Как говорится в пояснительной записке к документу, в целях защиты интересов заемщиков — физических лиц предусмотрен запрет применения переменной ставки для ряда типов кредитов, в том числе ипотеки. Запрет планируется установить на кредиты сроком до одного года и более 20 лет», — пишет издание, добавляя, что правительство РФ также сможет устанавливать минимальную и максимальную суммы для кредитов с плавающей ставкой. Предусмотрен и ряд других ограничений.

В НСФР заявили, что данные ограничения могут привести к убыткам банков, и озвучили свои предложения по поправкам. К примеру — разрешить банкам при росте ставки на четверть потребовать досрочного погашения кредита в течение 90 дней.
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