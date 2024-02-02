Российские банкиры просят депутатов Госдумы смягчить законопроект о плавающих процентных ставках

УрБК, Москва, 02.02.2024. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к депутатам Госдумы с просьбой ...17.02.2022 В Банке России предложили запретить выдавать необеспеченные потребкредиты с плавающей ставкой
В Банке России предложили запретить выдавать необеспеченные кредиты с плавающей ставкой, а также установить для ипотеки ...17.02.2022 В Банке России предложили запретить выдавать необеспеченные потребкредиты с плавающей ставкой
УрБК, Москва, 17.02.2022. В Банке России предложили запретить выдавать необеспеченные кредиты с плавающей ставкой, а ...17.12.2014 Центробанк РФ планирует разрешить банкам повышать ставки по потребкредитам
УрБК, Москва, 17.12.2014. Национальный совет финансового рынка РФ обратился к Центральному банку России с просьбой ...28.10.2013 ЦБ намерен ограничивать ставки по всем розничным кредитам
УрБК, Москва, 28.10.2013. Банк России сможет ограничивать ставки не только по всем розничным кредитам, но и по займам, ...