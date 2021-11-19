Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию сети магазинов «Светофор» в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. Роспотребнадзор выявил нарушения в реализации пищевых продуктов в магазине «Светофор», ...20.04.2020 Свердловский губернатор ограничил торговлю алкоголем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ограничил торговлю алкоголем на территории всего региона. Об этом ...26.10.2016 В Туринске магазин «Светофор» оштрафован за установление лимита суммы покупки
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. Прокуратура Туринского района выявила нарушения законодательства о защите прав ...27.09.2016 Руководство сети «Светофор» в суде объяснит установку лимитов на покупки
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2016. По результатам проверки сотрудники прокуратуры Свердловской области обратились в ...19.05.2009 Торговая сеть «Монетка» заявила о возможности сокращения рабочих мест на территории Свердловской области из-за приостановки действия оптовой лицензии на торговлю алкоголем
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2009. Торговая сеть «Монетка» заявила о возможности сокращения рабочих мест на территории ...