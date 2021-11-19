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Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию сети магазинов «Светофор» в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила 6 февраля 2024 года лицензию на розничную торговлю алкоголем ООО «Торгсервис 66», которому принадлежит сеть супермаркетов-дискаунтеров «Светофор» в Свердловской области. Сведения об этом содержатся в реестре ведомства, опубликованном 12 февраля 2024 года.

В результате магазины «Светофор» по всей территории Среднего Урала были вынуждены остановить торговлю алкоголем. Также лицензии были приостановлены у таких компаний, как ООО «Фасоль», ООО «Дело вкуса», ООО «Ежевика» и других.
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