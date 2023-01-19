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Вчера, 15:03

В Екатеринбурге за год стало на 30,6% больше супермаркетов

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. По итогам апреля 2023 года в Екатеринбурге насчитывается 1 тыс. 328 супермаркетов против 1 тыс. 017 в апреле 2022 (разница — 30,6%). По показателю прироста уральская столица занимает второе место среди городов-миллионников, сообщается в исследовании 2ГИС.

Первое место по росту числа новых супермаркетов занимает Санкт-Петербург — плюс 35,5%. В среднем по России количество супермаркетов в миллионниках выросло с 17 тыс. 604 до 20 тыс. 472 (плюс 16,3%).

В исследовании отмечается, что в марте 2021 года в миллионниках было больше небольших магазинов «у дома», чем супермаркетов. Но за два года ситуация изменилась и стала противоположной.

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