В Екатеринбурге за год стало на 30,6% больше супермаркетов

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Екатеринбурге средняя цена квартир площадью до 32 кв. м. составляет 3 млн 044 тыс. ...

В Екатеринбурге средняя цена малогабаритных квартир за год выросла на 15%

УрБК, Челябинск, 04.02.2022. По состоянию на январь 2022 года в Челябинске работает 187 пунктов приема медицинских ...

Количество пунктов приема меданализов в Челябинске с 2019 года выросло на 30%

В Екатеринбурге число пунктов приема меданализов за три года выросло почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. По состоянию на январь 2022 года в Екатеринбурге работает 332 пункта приема медицинских ...