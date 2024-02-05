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Сегодня, 12:00

К середине недели в Екатеринбурге похолодает до минус 25 градусов

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Екатеринбурге на этой неделе столбики термометров опустятся до 25 градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, 12 и 13 февраля средняя температура воздуха в городе составит около 12 градусов ниже нуля. Однако в ночь на 14 февраля начнется похолодание — столбики термометров опустятся до минус 25 градусов. Днем в среду температура не поднимется выше минус 20 градусов.

15 и 16 февраля температура воздуха сохранится на тех же отметках, и только к воскресенью, 17 февраля, ожидается потепление до минус 10 градусов.
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