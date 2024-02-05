К середине недели в Екатеринбурге похолодает до минус 25 градусов

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Свердловские синоптики предупредили уральцев о неустойчивой погоде на текущей неделе. ...09.01.2024 Синоптики прогнозируют аномально холодные температуры на севере Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области в ближайшие три дня ночная температура будет колебаться в ...11.12.2023 Аномально холодная погода на Среднем Урале продержится до середины недели
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. До середины текущей недели в Свердловской области продержатся морозы. Со среды ...06.12.2023 В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...08.02.2021 Синоптики прогнозируют сильное похолодание и метель на Среднем Урале до 10 февраля
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Свердловской области с 8 по 10 февраля 2021 года прогнозируются метель и похолодание ...