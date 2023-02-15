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Объем интернет-торговли в России вырос на 28% в 2023 году

УрБК, Москва, 12.02.2024. По итогам 2023 года объем интернет-торговли в РФ увеличился на 28%, достигнув 6,4 трлн руб., пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Доля интернет-торговли в общем объеме розничной торговли в 2023 году составила 13,8% (в 2022 году — 11,6%). 96,9% приходится на интернет-торговлю внутри России.

«Драйвером e-commerce сегодня являются российские регионы. Объемы онлайн-рынка в городах федерального значения практически достигли пика: рост в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской области в 2023 году был в пределах 10%. В то же время в регионах Юга России, Сибири и Дальнего Востока он более 40%», — цитирует агентство президента ассоциации Артема Соколова.

Среди российских регионов лидером по объему продаж является Москва (17,7%), на втором месте Московская область (9,2%), на третьем — Санкт-Петербург (6,1%). Самыми популярными товарами являются цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, а также товары для красоты и здоровья.
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