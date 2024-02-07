Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 36,60 коп., до 90,89 руб., евро — на 41,79 коп., до 97,93 руб.