Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 07.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2024 года. Курс ...06.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — снизился на 41 коп.
УрБК, Москва, 06.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...17.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 46 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...12.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро — на 78 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2024 года. Курс ...12.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2024 года. Курс ...