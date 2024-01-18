На 32 перекрестках улиц Екатеринбурга в 2024 году обновят светофоры

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...02.11.2023 В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые интеллектуальные транспортные системы
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Екатеринбурге до 15 ноября на 13 перекрестках будут установлены новые ...08.08.2023 В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца лета заменят 27 светофорных объектов
УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...24.05.2010 В 2010 году в Екатеринбурге планируется отремонтировать 52 объекта дорожной сети
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил обновленный перечень объектов ремонта дорог методом фрезерования на 2010 ...24.05.2010 В 2010 году общая стоимость всех дорожных ремонтных работ в Екатеринбурге составит 250,08 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил обновленный перечень объектов ремонта ...