УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:01

На 32 перекрестках улиц Екатеринбурга в 2024 году обновят светофоры

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В 2024 году в Екатеринбурге будет обновлено светофорное оборудование на 32 перекрестках. При этом 29 из них оснастят интеллектуальными системами — видеокамерами и датчиками подсчета транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, 24 светофорных объекта будет модернизировано в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). В частности, обновленные светофоры появятся на перекрестках улицы Малышева с Московской, Шейнкмана, Сакко и Ванцетти, Хохрякова, Восточной; улицы Восточной с Энгельса, Куйбышева и в районе дома № 11 по улице Восточной.

Также эти объекты появятся в районе дома № 48 по улице Крауля, на перекрестках улицы Крауля с Токарей, Заводской, Викулова, на пересечении улиц Студенческая — Первомайская, Московская — Хасановская, Московская — Щорса, Щорса — Серова, Щорса — Сурикова, Щорса — Союзная. Светофорами оснастят и перекрестки улиц Зенитчиков — Палисадная, 8 Марта — Радищева, проспекта Космонавтов с улицами Шефской, Ломоносова и Совхозной. Также они появятся рядом с домом № 74 по проспекту Космонавтов.

Еще восемь светофорных объектов будут установлены в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы в Екатеринбургской городской агломерации на перекрестах улиц Челюскинцев — Космонавтов, Халтурина — Опалихинская, Тверитина — Мичурина, Белинского — Энгельса, Белинского — Карла Маркса, Космонавтов — Полимерный, Космонавтов — Мельковский, Вонсовского — Михеева.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.01.2024 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...

02.11.2023 В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые интеллектуальные транспортные системы

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Екатеринбурге до 15 ноября на 13 перекрестках будут установлены новые ...

08.08.2023 В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца лета заменят 27 светофорных объектов

УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...

24.05.2010 В 2010 году в Екатеринбурге планируется отремонтировать 52 объекта дорожной сети

Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил обновленный перечень объектов ремонта дорог методом фрезерования на 2010 ...

24.05.2010 В 2010 году общая стоимость всех дорожных ремонтных работ в Екатеринбурге составит 250,08 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил обновленный перечень объектов ремонта ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (234)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18