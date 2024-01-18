На 32 перекрестках улиц Екатеринбурга в 2024 году обновят светофоры

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В 2024 году в Екатеринбурге будет обновлено светофорное оборудование на 32 перекрестках. При этом 29 из них оснастят интеллектуальными системами — видеокамерами и датчиками подсчета транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, 24 светофорных объекта будет модернизировано в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). В частности, обновленные светофоры появятся на перекрестках улицы Малышева с Московской, Шейнкмана, Сакко и Ванцетти, Хохрякова, Восточной; улицы Восточной с Энгельса, Куйбышева и в районе дома № 11 по улице Восточной.



Также эти объекты появятся в районе дома № 48 по улице Крауля, на перекрестках улицы Крауля с Токарей, Заводской, Викулова, на пересечении улиц Студенческая — Первомайская, Московская — Хасановская, Московская — Щорса, Щорса — Серова, Щорса — Сурикова, Щорса — Союзная. Светофорами оснастят и перекрестки улиц Зенитчиков — Палисадная, 8 Марта — Радищева, проспекта Космонавтов с улицами Шефской, Ломоносова и Совхозной. Также они появятся рядом с домом № 74 по проспекту Космонавтов.



Еще восемь светофорных объектов будут установлены в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы в Екатеринбургской городской агломерации на перекрестах улиц Челюскинцев — Космонавтов, Халтурина — Опалихинская, Тверитина — Мичурина, Белинского — Энгельса, Белинского — Карла Маркса, Космонавтов — Полимерный, Космонавтов — Мельковский, Вонсовского — Михеева.