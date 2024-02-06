Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 10,47 коп., до 91,25 руб., евро — на 26,07 коп., до 98,35 руб.