Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 08.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2024 года. Курс ...06.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — снизился на 41 коп.
УрБК, Москва, 06.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 28 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2024 года. Курс ...01.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2024 года. Курс ...