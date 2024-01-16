В Екатеринбурге на Химмаше в рамках проекта межевания планируется построить еще один детсад на 250 мест

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...16.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...29.11.2023 Рядом с Ботаническим садом в Екатеринбурге построят многоэтажки, детские сады и школу
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц ...07.09.2021 Администрация Екатеринбурга планирует строительство двух детских садов по 350 мест
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В городскую думу Екатеринбурга внесен проект изменений правил землепользования и ...23.09.2013 Александр Якоб утвердил проект планировки нового района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...