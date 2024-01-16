В Екатеринбурге на Химмаше в рамках проекта межевания планируется построить еще один детсад на 250 мест

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в границах улиц Химмашевская — Славянская — Дагестанская. Проект позволит продолжить развитие микрорайона и его социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Общая площадь проектируемой территории, застройка которой будет проходить в четыре этапа до 2035 года с возведением детского сада на 250 мест, составит более 36 гектаров (га).



Из них зона многоэтажной жилой застройки займет 9,4 га, объекты общего образования — 0,9 га, общественно-деловая зона — 1,7 га, учреждения здравоохранения — 9,2 га.



Под транспортную инфраструктуру проектировщики отдали 4 га, зона инженерной инфраструктуры займет 0,7 га, 10,3 га станут территорией общего пользования.



Согласно проекту, детсад будет построен в первую очередь, затем будут возведены многоэтажные жилые дома и обустроены наземные парковки в зоне транспортной инфраструктуры.



В администрации Екатеринбурга отмечают, что проект межевания, направленный на развитие территории, получил одобрение в ходе общественных обсуждений.