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В Челябинске средняя стоимость аренды «однушек» за январь выросла на 1,7%

УрБК, Челябинск, 08.02.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в январе составила 20 тыс. 209 руб. За истекший месяц этот показатель вырос на 1,7%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди исследованных городов РФ сильнее всего за январь подорожала аренда «однушек» в Якутске (+7,7%), Чите (+7,1%), Вологде (+5,9%), Нижнем Тагиле (+5,4%) и Ижевске (+5%).

Аренда «двушек» в столице Южного Урала за январь подешевела на 1,7%, до 27 тыс. 294 руб., «трешек» — на 1%, до 32 тыс. 481 руб.
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