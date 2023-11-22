Объем реструктурированных кредитов россиян достиг 150 млрд рублей

С января по сентябрь текущего года российские банковские организации реструктурировали займы 19 тыс. свердловчан. Об ...22.11.2023 В январе-сентябре 2023 года банки реструктурировали кредиты 19 тыс. свердловчан на 9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. С января по сентябрь текущего года российские банковские организации реструктурировали ...30.01.2023 Свердловские предприниматели в 2022 году реструктурировали задолженность на 29 млрд рублей
За период с марта по декабрь 2022 года в Свердловской области банки реструктурировали 2 тыс. 447 кредитов на общую ...05.12.2022 За полгода жители Челябинской области реструктурировали кредиты на 6 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 05.12.2022. В марте-сентябре банки одобрили 17 тыс. заявок от жителей Челябинской области о ...30.07.2015 Во II квартале 2015 года рынок розничного кредитования вырос на 34%
УрБК, Москва, 30.07.2015. Совокупно банки во II квартале выдали на 34% кредитов больше, чем в I квартале, а объем новых ...