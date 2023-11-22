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Сегодня, 10:04

Объем реструктурированных кредитов россиян достиг 150 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.02.2024. Российские банки реструктурировали около 300 тыс. кредитов граждан на 150 млрд руб. Об этом сообщает Telegram-канал Центробанка.

В основном банки реструктурировали задолженность граждан по своим программам. По законам о кредитных и ипотечных каникулах в IV квартале было изменено 15 тыс. кредитных договоров на общую сумму 8,5 млрд руб.

В свою очередь, по кредитным договорам субъектов малого и среднего бизнеса за последний квартал прошлого года проведено около 5,5 тыс. реструктуризаций. Их сумма составила почти 134 млрд руб.

Согласно данным регулятора, банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей — по 31 тыс. кредитов на 13,2 млрд руб.
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