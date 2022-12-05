Свердловские предприниматели в 2022 году реструктурировали задолженность на 29 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. За период с марта по декабрь 2022 года в Свердловской области банки реструктурировали 2 тыс. 447 кредитов на общую сумму 28,7 млрд руб. для малых и средних предпринимателей (МСП). Это первое место среди других регионов Урала по данным показателям, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Центробанка РФ.



Из общего объема реструктурированной задолженности свердловчан 8,8 млрд руб. (1 тыс. 624 договора) пришлось на оформление кредитных каникул. Еще 823 договора на 19,9 млрд руб. были пересмотрены в соответствии с собственными программами банков.



Всего за вышеуказанный период банки в УрФО реструктурировали более 7 тыс. кредитов МСП на 61 млрд руб. Задолженность, по которой были изменены условия договоров, составила 10% от всего портфеля МСП. При этом большая часть реструктуризаций проводилась также в рамках закона о кредитных каникулах — 5 тыс. заявлений на 27 млрд руб. Остальное — по собственным программам банков.



На втором месте после Свердловской области среди регионов УрФО по количеству договоров и по сумме реструктурированной задолженности расположилась Челябинская область, после нее идут ХМАО и Тюменская область.



Начальник Экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков отметил, что устойчивость новой тенденции свидетельствует о том, что бизнес адаптировался к новым экономическим условиям.



«В регионах УрФО снижается спрос на реструктуризацию кредитов со стороны субъектов МСП. Эта тенденция, сложившаяся в ноябре, продолжилась в декабре. Количество поданных заявок уменьшилось по сравнению с ноябрем на 5%, а по сравнению с октябрем — почти на 20%. Это может говорить о том, что происходит определенная адаптация бизнеса к сложившимся условиям. Большинство тех предпринимателей, кому требовалась поддержка в виде кредитных каникул, ее получило», — сказал Алексей Кориков.



Механизм предоставления «санкционных» кредитных каникул субъектам МСП был возобновлен с 1 января 2023 года. Малые и средние предприятия, которые находятся в перечне пострадавших отраслей, по-прежнему могут направить заявку на кредитные каникулы. Срок подачи заявлений продлен до 31 марта 2023 года.