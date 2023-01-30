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Сегодня, 17:55

В Свердловской области за три квартала 2022 года расходы предприятий увеличились на 75 млрд рублей

В Свердловской области за девять месяцев прошедшего года местные предприятия на 75 млрд руб. увеличили расходы в коммерческой и управленческой деятельности, не относящиеся к производству. В регионе затраты организаций достигли 378 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на службу аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, расходование бюджета учреждений выросло в ХМАО-Югре на 67,7 млрд руб. (до 333 млрд руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе — на 31 млрд руб. В большинстве случаев медианные расходы на предприятие составили 837,4 млн руб.

По словам экспертов, это связано с «преобладанием на Ямале крупных нефтегазовых предприятий». Также отмечается, что рост коммерческих и управленческих трат компаний наблюдается почти во всех регионах России.

«Инфляционные процессы, нестабильность спроса, рост производственных и логистических издержек в 2022 году вынудили предприятия существенно нарастить траты. При этом надо учитывать, что основные прибыли были сконцентрированы в сырьевом секторе», — подчеркнула президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее стало известно, что свердловские предприниматели в 2022 году реструктурировали задолженность на 29 млрд руб. За период с марта по декабрь 2022 года в Свердловской области банки реструктурировали 2 тыс. 447 кредитов на общую сумму 28,7 млрд руб. для малых и средних предпринимателей (МСП). Это первое место среди других регионов Урала по данным показателям.

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