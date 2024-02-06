Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 08.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 46,72 коп., до 91,15 руб., евро — на 64,96 коп., до 98,09 руб.