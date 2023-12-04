В Челябинске разница в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 32,6%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в ...04.12.2023 Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Челябинске и его пригородах в ноябре составила 14%
УрБК, Челябинск, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Челябинске в ноябре 2023 ...16.10.2023 В Свердловской области разрыв в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 26,5%
В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке в октябре 2023 года составила 136,2 ...16.10.2023 Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по разнице в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках
УрБК, Челябинск, 16.10.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке в октябре ...16.10.2023 В Свердловской области разрыв в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 26,5%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке в ...