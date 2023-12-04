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В Челябинске разница в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 32,6%

УрБК, Челябинск, 07.02.2024. В Челябинской области средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в январе 2024 года составила 117,1 тыс. руб., на вторичном — 92,7 тыс. руб. (разница — 26,3%), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

В среднем по анализируемым регионам «первичка» дороже «вторички» на 18,7%. Наибольший разрыв в стоимости «квадрата» на этих рынках наблюдается в Астраханской области (69%), Пермском крае (51%), Хабаровском крае (50%), Нижегородской (46%) и Иркутской (41%) областях.

В Челябинске средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке составила 133,7 тыс. руб., на вторичном — 100,8 тыс. руб. (разница — 32,6%).
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