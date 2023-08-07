В 2023 году от киберпреступников пострадал каждый десятый житель России

Материалы по теме

Доля совершенных с помощью цифровых технологий преступлений на Среднем Урале в 2023 году составила 29,6%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Доля преступлений, совершенных в Свердловской области с применением ...

За шесть месяцев 2023 года в Свердловской области совершено более 7 тыс. киберпреступлений

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В I полугодии 2023 года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на Среднем ...

В Свердловской области за 2022 год 22,6% преступлений совершены с применением IT-технологий

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Свердловской области за 2022 год 22,6% зарегистрированных преступлений совершены с ...

В 2018 году в Свердловской области зарегистрировано более 3,5 тыс. преступлений с использованием сети Интернет

В 2018 году на Среднем Урале зарегистрировано 55 тыс. 434 преступления, что на 4,9% меньше, чем в 2017 году. Как ...

В 2018 году в Свердловской области зарегистрировано более 3,5 тыс. преступлений с использованием сети Интернет

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2019. В 2018 году на Среднем Урале зарегистрировано 55 тыс. 434 преступления, что на 4,9% ...