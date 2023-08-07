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Сегодня, 15:06

В 2023 году от киберпреступников пострадал каждый десятый житель России

В Банке России был составлен портрет среднестатистического человека, пострадавшего от киберпреступников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регулятора.

Согласно опросу регулятора, это женщина 25-44 лет со средним образованием, средним уровнем дохода, имеющая постоянную работу.

По данным ЦБ, в прошлом году с киберпреступниками столкнулось больше людей. При этом пострадал каждый десятый, добровольно сообщив аферистам данные карты и коды из sms либо совершив денежный перевод, потеряв при этом сумму менее 20 тыс. руб.

ЦБ предупреждает, что звонок или sms остается самой распространенной формой обмана, однако мошенничество с использованием мессенджеров набирает обороты.

Напомним, что доля преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий только в одной в Свердловской области, в 2023 году составила 29,6% от всех зарегистрированных.
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