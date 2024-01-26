В Свердловской области разница в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 24%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в январе 2024 года составила 139,4 тыс. руб., на вторичном — 112,3 тыс. руб. (разница — 24,1%), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика». В Екатеринбурге эти показатели составили 143,3 тыс. руб. и 127,3 тыс. руб. соответственно (разница — 12,5%). В целом по стране средняя стоимость «квадрата» недвижимости на вторичном рынке достигла 151,9 тыс. руб., на первичном — 175,2 тыс. руб. (разница — 15,3%). По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, в ближайшие месяцы средние номинальные цены предложения в новостройках снижаться не будут. Кроме того, на вторичном рынке будет наблюдаться коррекция из-за уменьшения спроса на фоне высоких ипотечных ставок.

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