В Свердловской области разница в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 24%

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в январе составила 126,8 тыс. руб. Об этом ...26.01.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в январе ...04.12.2023 Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Челябинске и его пригородах в ноябре составила 14%
УрБК, Челябинск, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Челябинске в ноябре 2023 ...04.12.2023 Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге и его пригородах в ноябре составила 31%
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Екатеринбурге в ноябре ...25.05.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...