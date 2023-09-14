Благоустройство сквера на улице Амундсена в Екатеринбурге будет завершено в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на благоустройство территории сквера на ...11.06.2021 Благоустройство сквера на улице Опалихинской в Екатеринбурге будет контролировать рабочая группа
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2021. Власти Екатеринбурга создают рабочую группу, которая будет осуществлять общественный ...29.05.2020 В Екатеринбурге началось благоустройство сквера на улице Шейнкмана
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2020. Администрация Екатеринбурга по поручению главы города Александра Высокинского начала ...23.08.2018 Власти Екатеринбурга объявили конкурс на благоустройство сквера имени Попова за 40 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В Екатеринбурге МКУ «Городское благоустройство» разместило на портале госзакупок заказ ...14.06.2013 В Екатеринбурге появится новый сквер
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2013. В преддверии празднования 290-летия Екатеринбурга в столице Урала появится новый сквер ...