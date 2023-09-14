Благоустройство сквера на улице Амундсена в Екатеринбурге будет завершено в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Благоустройство сквера на улице Амундсена будет завершено в 2025 году. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил председателю общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ленинского района Елене Трубицыной.



«В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, но с течением времени возникла необходимость ее серьезной корректировки. Кроме того, запросы жителей несколько изменились. В том числе у представителей ветеранского движения. Мы решили разбить благоустройство на несколько этапов и уже в этом году начнем приводить сквер в порядок, учитывая запросы населения», — цитирует А. Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.



На территории сквера площадью около 3 га планируется обустроить 4,1 тыс. кв. м. дорожек с асфальтом и бетонной плиткой, а также установить урны и лавки. Кроме того, там разместят 73 фонарных столба со светодиодными лампами и дополнительно озеленят сквер.