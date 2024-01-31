Официальный курс доллара США снизился на 55 коп., евро — на 78 коп.

УрБК, Москва, 07.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 55,92 коп., до 90,68 руб., евро — на 78,39 коп., до 97,44 руб.