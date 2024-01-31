Официальный курс доллара США снизился на 55 коп., евро — на 78 коп.

УрБК, Москва, 06.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...31.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро —на 18 коп.
УрБК, Москва, 31.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 января 2024 года. Курс ...23.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 23.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2024 года. Курс ...19.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 20 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2024 года. Курс ...17.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 46 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...