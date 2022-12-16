Уральцы все больше интересуются несандартным жильем

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Покупатели квартир в новостройках на этапе выбора жилья проявляют высокий интерес к квартирам нестандартных планировок. Так, эксперты компании «Атомстройкомплекс» отметили, что 34% посетителей сайта компании просматривают квартиры с антресолями, 21% просмотров получают квартиры с террасами, и 20% посетителей изучает на сайте застройщика двухуровневые квартиры.Как отмечают в пресс-службе застройщика, все эти планировки относятся к «нишевому спросу», их доля в общем объеме предложения компании составляет 1-1,5%.По словам заместителя директора по девелопменту «Атомстройкомплекса» Надежды Абакумовой, наличие в доме нетиповых планировочных решений, таких как панорамные окна или теплые лоджии, террасы или двухуровневые квартиры, повышает интерес к проекту.«Покупатель создает себе образ дома, в котором хочет жить — даже если в итоге его выбор падает на традиционную планировку. Поэтому в квартирную матрицу проектов «Атомстройкомплекс» обязательно входят авангардные квартиры. Их немного, примерно 1-1,5% от общей площади жилой застройки. Такой «трофейный» вариант нужно успеть найти и купить в нужном районе. При этом основным критерием при проектировании нестандартных планировок также остаются функциональность и эргономичность», — рассказала Надежда Абакумова.В 2023 году «Атомстройкомплекс» провел опрос среди собственников квартир с террасами и антресолями, чтобы выяснить, какие сценарии жители реализуют в таких квартирах. Результаты исследования показали, что появление террас изменило отношение покупателей и к квартирам на первых этажах: они получили преимущество в виде дополнительной закрытой зоны отдыха. Что же касается самого популярного формата использования антресоли, то это или детская зона, или кабинет и взрослая спальня.В планах девелопера вывести на рынок новый формат нишевых квартир со сквозными гардеробными, анфиладными гостиными, двойными кухнями, а также вернуть полноценное двухуровневое жилье. При этом продуктовое ядро компании составляют функциональные семейные квартиры с кухней-гостиной, разным числом спален и вариантами комплектации — с чистовой или улучшенной отделкой, мебелью и бытовой техникой.