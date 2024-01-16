В январе 2024 года «Уральские авиалинии» увеличили перевозку пассажиров на 16%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По итогам 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 9 млн 406 тыс. 483 ...10.10.2023 За январь-сентябрь «Уральские авиалинии» перевезли 7,3 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В сентябре 2023 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 млн 053 тыс. 364 ...08.02.2022 Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в январе на 42% превысил прошлогодние показатели
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2022. В январе 2022 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 579 тыс. 508 ...10.02.2016 В январе 2016 года «Уральские авиалинии» перевезли на 8% больше пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла в январе 2016 года 350 тыс. человек, что ...08.08.2012 С начала года «Уральские авиалинии» перевезли порядка 2 млн пассажиров
В середине августа «Уральские авиалинии» планируют зарегистрировать двухмиллионного пассажира, сообщает пресс-служба ...