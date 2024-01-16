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В январе 2024 года «Уральские авиалинии» увеличили перевозку пассажиров на 16%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. По итогам января «Уральские авиалинии» в качестве перевозчика выбрали 677,991 тыс. человек, что на 16% больше, чем в январе 2023 года, и на 12% превышает результат того же месяца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Всего с начала года «Уральские авиалинии» выполнили 4 тыс. 107 рейсов, что на 10% больше аналогичного периода 2023 года.

Так, 433 тыс. 499 пассажиров совершили перелет по России, 14 тыс. 939 выбрали международное направление, 229 тыс. 553 пассажира отправились в страны СНГ.

«Самыми популярными международными маршрутами «Уральских авиалиний» в январе стали: Москва — Дубай — Москва и Жуковский — Стамбул — Жуковский, российскими: Москва — Сочи — Москва и Москва — Екатеринбург — Москва», — отмечают в компании.

В январе «Уральские авиалинии» возобновили полеты в ОАЭ, Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Армению и продолжают развивать международные направления.
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