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ГК «КОРТРОС»: Деятельность управляющих компаний необходимо контролировать в цифровом виде

УрБК, Москва, 06.02.2024. В России могут измениться правила лицензирования управляющих компаний (УК). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, сообщает «Коммерсантъ». Генеральный директор ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») Станислав Киселев отметил, что предлагаемые нововведения позволят улучшить контроль за УК.

ГК «КОРТРОС»: Деятельность управляющих компаний необходимо контролировать в цифровом виде
Фото предоставлено пресс-службой ГК «КОРТРОС»

Так, по словам Сергея Пахомова, в рамках усиления контроля за УК может быть пересмотрена система лицензирования таких компаний с максимальным ужесточением контроля, правил допуска на рынок и отстранения от работы недобросовестных участников. Другим вариантом может стать переход от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации (СРО) с особыми полномочиями регионов.

Станислав Киселев отмечает, что современные дома требуют высококвалифицированных управленцев.

«Построить дом для жизни — это еще не все, им нужно грамотно управлять и содержать его, и в этом все усилия ложатся на плечи УК. Мы как девелоперская компания поддерживаем усиление контроля за управляющими компаниями. Очень важно, чтоб они обладали необходимыми компетенциями и техническими условиями для этого. Век «хрущевок» сменился веком энергоэффективных, умных, «зеленых» домов — это совсем другой уровень управления многоквартирными домами», — цитирует пресс-служба девелопера генерального директора ГК «КОРТРОС».

Напомним, что вопрос о необходимости усиления контроля за управляющими компаниями Станислав Киселев поднимал еще на форуме «Умный город — Умная страна» в июле 2023 года в Уфе.

Он отмечал напряженность в жилищно-коммунальной сфере, а также необходимость четкой стандартизации параметров и показателей в управлении домами, в том числе и в цифровом виде для контроля и оценки работы УК в динамике.

«Давайте посмотрим на деятельность управляющих организаций. На сегодняшний день методики объективной оценки качества и полноты реализации управляющей компании своих должностных функциональных обязанностей просто не существует. Так происходит потому, что эти требования распределены больше, чем в 30 нормативно-правовых актах, не считая требований со стороны проектной документации и поставщиков материалов и оборудования. 3 тыс. параметров нельзя контролировать просто так на бумаге, туда должна зайти цифра», — говорил Станислав Киселев.

В решении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде, прошедшего в конце 2023 года, уточняется, что Минстрой должен предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами и совместно с комитетом Госдумы разработать предложения по усилению контроля за УК.
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