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Доля ровных дорог в агломерациях Екатеринбурга и Нижнего Тагила достигнет 85% в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Доля дорог, соответствующих нормативам национального проекта «Безопасные качественные дороги», в Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерациях до конца 2024 года достигнет 85%. Их общая протяженность составит 1,5 тыс. км, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«К екатеринбургской агломерации относятся 24 региональных дороги, наиболее востребованных свердловчанами, протяженностью почти 560 км. А общая протяженность дорог, входящих в обе агломерации составляет 1850 км», — рассказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Так, к дорогам, относящимся к агломерации Екатеринбурга, относятся ЕКАД, Кольцовский тракт, Верхняя Пышма — Среднеуральск — Исеть, Арамиль — Большой Исток, Екатеринбург — Первоуральск и другие. В Нижнетагильскую агломерацию входят западный, северный и южный подъезды к Нижнему Тагилу, подъезд к Кушве, подъезд к ГЛК «Гора Белая», участки Серовского тракта и другие.

В 2024 году в Свердловской области запланированы ремонтные работы на 35 участках дорог общей протяженностью 80 км. В Екатеринбурге пройдут ремонты девяти участков улиц общей протяженностью 13,4 км, в Нижнем Тагиле — четырех участков улиц протяженностью 5,7 км.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется на Среднем Урале с 2017 года. Тогда доля дорог, входящих в городские агломерации Екатеринбурга и Нижнего Тагила и соответствующих требованиям безопасности и комфорта, заданным нацпроектом, составляла 52,9%.
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