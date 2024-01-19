Доля ровных дорог в агломерациях Екатеринбурга и Нижнего Тагила достигнет 85% в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта ...04.05.2023 В Свердловской области за летний сезон отремонтируют 208 км региональных дорог
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В новом дорожном сезоне в Свердловской области будет отремонтировано 208 км ...14.01.2019 За два года на ремонт дорог Екатеринбургской агломерации направлено более 4,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. За два года на территории Екатеринбургской агломерации на ремонт дорог направлено более ...04.12.2018 В 2019 году в Екатеринбургской агломерации планируют отремонтировать 50,1 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» планирует отремонтировать в 2019 году 50,1 км ...08.06.2018 На территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние приведено 34% дорог
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. По итогам 2017 года на территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние ...