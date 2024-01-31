В Свердловской области на этой неделе ожидается оттепель

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. На территории Свердловской области 1-2 февраля ожидается небольшой снегопад. Об этом ...09.01.2024 Синоптики прогнозируют аномально холодные температуры на севере Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области в ближайшие три дня ночная температура будет колебаться в ...13.12.2023 В Свердловской области до конца недели температура поднимется до климатической нормы
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Действие предупреждения об аномально холодной погоде на территории Свердловской области ...30.11.2023 На Среднем Урале на следующей неделе похолодает до минус 13 градусов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В декабре в Свердловской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. ...21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...