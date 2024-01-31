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Вчера, 13:45

В Свердловской области на этой неделе ожидается оттепель

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Свердловские синоптики предупредили уральцев о неустойчивой погоде на текущей неделе. Сначала на Средний Урал придет оттепель, а затем температуры упадут до нормальных для этого времени года значений, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, днем 5 февраля в Екатеринбурге температура воздуха поднимется до минус 1 градуса, 6 и 7 февраля ожидается около нуля. В течение всех трех дней прогнозируются снегопады.

Однако уже в четверг, 8 февраля, температура воздуха опустится до 9 градусов ниже нуля, к пятнице и выходным — до минус 14 градусов. В эти дни также ожидается слабый снег.
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