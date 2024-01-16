Доля работников торговли среди ипотечных заемщиков УБРиР составила 22% в IV квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В декабре 2023 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 28% больше ...17.11.2023 УБРиР выступил партнером общероссийского форума «Города России» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в качестве банка-партнера принял ...04.10.2023 В УБРиР портфель ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза за девять месяцев 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Портфель ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в ...09.02.2023 В УБРиР удвоилась выдача ипотеки по программе для представителей IT-сферы
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год в два раза выросли ...08.06.2022 С начала 2022 года в УБРиР в два раза выросло число молодых ипотечных заемщиков
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) увеличивается доля молодежи среди ...