Доля работников торговли среди ипотечных заемщиков УБРиР составила 22% в IV квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проанализировал структуру ипотечных продаж и характеристики потребителей жилищных кредитов в IV квартале 2023 года. Выяснилось, что наиболее существенная доля ипотечных выдач (22%) пришлась на работников торговли.



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, на втором месте оказались работники строительной сферы и ИТ (по 9%). Соотношение мужчин и женщин среди заемщиков составило 51% и 49%. Около 20% пришлось на заемщиков-мужчин в возрасте 30-40 лет.



«В нынешнем году, на фоне анонсированного завершения госпрограмм, а также введением ограничений со стороны ряда банков, спрос на льготную ипотеку вырос еще сильнее. По итогам января мы фиксируем двукратный рост входящих заявок по сравнению с августом-сентябрем — месяцами пикового спроса в прошлом году», — прокомментировала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.