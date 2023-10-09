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Вчера, 13:03

На Южном Урале объем вкладов населения за год вырос на 17,8%

УрБК, Челябинск, 05.02.2024. В Челябинской области объем банковских вкладов на душу населения на 1 января 2024 года составил 214,3 тыс. руб. Это на 17,8% больше показателя прошлого года, говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Южный Урал занял 42-е место рейтинга среди российских регионов. Во главе списка по объему вкладов населения расположились Москва (1,4 млн руб.), Санкт-Петербург (679,4 тыс. руб.) и Ненецкий автономный округ (648,1 тыс. руб.). Аутсайдерами рейтинга стали Дагестан (45 тыс. руб.), Чечня (27,6 тыс. руб.) и Ингушетия (22,1 тыс. руб.).

Кроме того, в исследовании указано отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам населения. В Челябинской области этот показатель равен 6,2.

По мнению аналитиков РИА «Новости», вклады населения в ближайший год могут немного замедлить рост. Причинами этого станут более умеренное ослабление рубля, возможное сокращение баланса на счетах эскроу из-за замедления ипотеки, а также замедление повышения доходов в реальном выражении.
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