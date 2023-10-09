На Южном Урале объем вкладов населения за год вырос на 17,8%

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УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем банковских вкладов на душу населения на 1 января 2024 года ...

Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по материальному благополучию населения

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Свердловская область получила 54,12 балла в рейтинге регионов РФ по материальному ...

Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%

Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%. Об этом говорится в исследовании РИА ...

Прирост банковских вкладов физлиц в Челябинской области за три года составил 29,3%

УрБК, Челябинск, 25.11.2019. Прирост банковских вкладов физлиц в Челябинской области за три года составил 29,3%. Об ...

Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%. Об ...