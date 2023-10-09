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Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по объему вкладов населения

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем банковских вкладов на душу населения на 1 января 2024 года составил 304,3 тыс. руб. Это на 27% больше показателя прошлого года, говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Средний Урал занял 15-е место рейтинга среди российских регионов. На первых пяти строчках списка по объему вкладов населения расположились Москва (1,4 млн руб.), Санкт-Петербург (679,4 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (648,1 тыс. руб.), Магаданская область (538,1 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (473,6 тыс. руб.).

Кроме того, в исследовании указано отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам населения. В Свердловской области этот показатель равен 6,2.
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