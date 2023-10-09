Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по объему вкладов населения

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УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Свердловская область получила 54,12 балла в рейтинге регионов РФ по материальному ...

Средний Урал занял 13-е место в рейтинге регионов РФ по доходам населения

В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году ...

Средний Урал занял 13-е место в рейтинге регионов РФ по доходам населения

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора ...

Свердловская область не вошла в список регионов с антикризисной устойчивостью

Свердловская область по итогам 2016 года не вошла в топ-15 регионов-лидеров антикризисной устойчивости. Об этом ...

Свердловская область не вошла в список регионов с антикризисной устойчивостью

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2016. Свердловская область по итогам 2016 года не вошла в топ-15 регионов-лидеров ...