Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по объему вкладов населения

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Свердловская область получила 54,12 балла в рейтинге регионов РФ по материальному ...19.06.2023 Средний Урал занял 13-е место в рейтинге регионов РФ по доходам населения
В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году ...19.06.2023 Средний Урал занял 13-е место в рейтинге регионов РФ по доходам населения
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора ...29.02.2016 Свердловская область не вошла в список регионов с антикризисной устойчивостью
Свердловская область по итогам 2016 года не вошла в топ-15 регионов-лидеров антикризисной устойчивости. Об этом ...29.02.2016 Свердловская область не вошла в список регионов с антикризисной устойчивостью
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2016. Свердловская область по итогам 2016 года не вошла в топ-15 регионов-лидеров ...