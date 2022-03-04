Компанию «Яндекс» продали консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.02.2024. Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд ...04.03.2022 «Яндекс» предупредил инвесторов о риске дефолта из-за кризиса на Украине
УрБК, Москва, 04.03.2022. «Яндекс» предупредил своих инвесторов о риске дефолта из-за украинского кризиса, передает ...01.02.2022 «Уральские авиалинии» запустили акцию с получением кешбэка при оплате через Yandex Pay
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2022. Компания «Уральские авиалинии» подключилась к платежному сервису Yandex Pay. В течение ...26.10.2011 «Яндекс» проведет в Екатеринбурге смотр стартап-проектов
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2011. 13 декабря 2011 года в Екатеринбурге впервые пройдет «Яндекс.Старт» — мероприятие, ...23.09.2011 Интернет-компания «Яндекс» отмечает день рождения
По данным РИА Новости, российская интернет-компания «Яндекс» отмечает день рождения праздничным логотипом. В пятницу, ...