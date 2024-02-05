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Правительство РФ одобрило покупку российскими инвесторами 96,3% акций «Яндекса»

УрБК, Москва, 06.03.2024. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделки российских инвесторов по приобретению у компании Yandex N.V. (Нидерланды) 96,3% акций МКАО «Яндекс». Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

3,7% акций уже принадлежат российскому «Яндексу», уточняет издание. Его новым владельцем станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Топ-менеджмент «Яндекса» получит долю 35% в ЗПИФе через компанию FMP, 25% — «Инфинити менеджмент» (основатель Leta Capital Александр Чачава), 15% — «Аргонавт» («Лукойл»), 15% — «Айти.Развитие» (Павел Прасс), 10% — «Меридиан-сервис» (Александр Рязанов).

Сделку по покупке акций также должны будут одобрить президент РФ Владимир Путин, ФАС РФ и ЦБ РФ. «Утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд руб., рассказал один из собеседников «Ведомостей». Это на 17,7 млрд меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля», — пишет издание.
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