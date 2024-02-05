Правительство РФ одобрило покупку российскими инвесторами 96,3% акций «Яндекса»

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных ...

Компанию «Яндекс» продали консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.02.2024. Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд ...

Компанию «Яндекс» продали консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.07.2020. Сбербанк завершил сделку по покупке 25% акций компании «Яндекс.Деньги», следует из информации ...

Сбербанк стал единственным владельцем компании «Яндекс.Деньги»

«МегаФон» закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group

УрБК, Москва, 10.02.2017. ПАО «МегаФон» объявило о завершении сделки по приобретению 11,5 млн акций класса A и 21,9 млн ...