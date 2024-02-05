Правительство РФ одобрило покупку российскими инвесторами 96,3% акций «Яндекса»

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных ...05.02.2024 Компанию «Яндекс» продали консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей
УрБК, Москва, 05.02.2024. Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд ...22.07.2020 Сбербанк стал единственным владельцем компании «Яндекс.Деньги»
УрБК, Москва, 22.07.2020. Сбербанк завершил сделку по покупке 25% акций компании «Яндекс.Деньги», следует из информации ...10.02.2017 «МегаФон» закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group
УрБК, Москва, 10.02.2017. ПАО «МегаФон» объявило о завершении сделки по приобретению 11,5 млн акций класса A и 21,9 млн ...22.03.2013 ОАО «Роснефть» завершило сделку по приобретению ТНК-BP
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2013.ОАО «Роснефть» вчера завершило сделку по приобретению 100% акций нефтяной компании ...