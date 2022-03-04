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Вчера, 11:32

Компанию «Яндекс» продали консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.02.2024. Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса», — говорится в сообщении.

Новой головной компанией «Яндекса» будет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский.

Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый», возглавляемый менеджерами «Яндекса». Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачава, структура гендиректора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ» Павла Прасса, структура группы «ЛУКОЙЛ», структура многопрофильного инвестора и предпринимателя Александра Рязанова. Отмечается, что ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли.
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