За парковку на местах для инвалидов в 2023 году были оштрафованы 1 тыс. 802 свердловчанина

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В течение 2023 года сотрудники свердловской Госавтоинспекции выявили 1 тыс. 802 водителей, которые парковались на местах для инвалидов, сообщает официальный Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.



«В 2023 сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области привлекли к административной ответственности 1802 нарушителя, которые осуществляли стоянку транспорта в местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, из них 813 в автоматическом режиме», — указано в сообщении Госавтоинспекции.



Нарушение регламентируется частью 2 статьи 12.19 КоАП РФ и предусматривает штраф в размере 5 тыс. руб. Дорожная полиция напомнила, что желтого знака на автомобиле недостаточно, чтобы иметь право парковаться на местах для инвалидов. Владелец должен зарегистрировать машину в федеральном реестре.