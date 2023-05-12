За парковку на местах для инвалидов в 2023 году были оштрафованы 1 тыс. 802 свердловчанина

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Перекрытие автодороги Пермь — Екатеринбург с 316 км по 317 км в местах проведения ...20.02.2023 В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД за выходные выявили 220 нарушений ПДД среди водителей такси
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции с 15 по 17 февраля провели профилактическое ...05.10.2021 За три дня сотрудники госавтоинспекции Екатеринбурга выявили 264 случая нарушения ПДД
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Мероприятие «Безопасная дорога» проходило в Екатеринбурге с 1 по 3 октября. Главная его ...09.04.2019 В Свердловской области более 2 тыс. автомобилистов привлечены к ответственности за грязные номера и тонировку
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2019. Инспекторы ГИБДД Свердловской области по итогам рейдовых мероприятий по выявлению ...25.07.2017 В Свердловской области сотрудники ГИБДД выявили 250 неисправных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. В Свердловской области с 8 по 21 июля 2017 года сотрудники ГИБДД выявили 1 тыс. 100 ...