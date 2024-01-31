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Екатеринбургский центр развития предпринимательства обучил 530 бизнесменов за три года

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. С 2020 года Екатеринбургский центр развития предпринимательства провел обучение 530 руководителей и собственников бизнеса. Об этом написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Екатеринбургский центр развития предпринимательства обучил 530 бизнесменов за три года
Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«С 2020 года обучение здесь прошли 530 руководителей и собственников предприятий, где работает свыше 8 тыс. человек, с общим оборотом 31,8 млрд руб. Итогом прохождения обучения стал рост выручки владельцев бизнеса от 30 до 60%», — подчеркнул А. Орлов.

Сам центр работает с 2010 года. Его флагманским проектом является акселератор «Сила Прорыва», добавил глава Екатеринбурга.

Всего в столице Среднего Урала насчитывается более 123 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и 114 тыс. самозанятых.
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