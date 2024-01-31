Екатеринбургский центр развития предпринимательства обучил 530 бизнесменов за три года

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...16.01.2024 В Екатеринбурге стартовал набор на бюджетные места в производственный акселератор «Сила прорыва»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге стартовал набор на бюджетные места в производственный акселератор «Сила ...28.11.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил благодарность от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил из рук министра строительства и ЖКХ России ...24.03.2014 Екатеринбургский Центр развития предпринимательства заканчивает организацию филиалов в районах города
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2014. Екатеринбургский Центр развития предпринимательства заканчивает организацию филиалов в ...01.10.2013 Свыше 200 предпринимателей Екатеринбурга получили бесплатные консультации по маркетингу
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2013. За третий квартал 2013 года свыше 200 предпринимателей получили бесплатные консультации ...