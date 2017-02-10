Объем задолженности по ипотеке в РФ достиг 18 трлн рублей

УрБК, Москва, 02.02.2024. Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в России по итогам 2023 года достиг 18 трлн руб., из них 4,9 трлн руб. на первичном рынке и 13,1 трлн руб. — на вторичном. За год эти показатели выросли на 30%, 45% и 25% соответственно, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Согласно исследованию, также увеличился объем просроченной задолженности, но темпы роста не такие значительные: +18% на рынке новостроек и +3% на вторичном рынке.



При этом, несмотря на прирост «плохих» долгов, просроченная задолженность по кредитам на новостройки на конец 2023 года составила всего 0,13% от общего объема задолженности, и это значение не увеличивается. На вторичном рынке доля просроченной задолженности традиционно выше, но и в этом сегменте показатель составил всего 0,42%.