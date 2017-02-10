Объем задолженности по ипотеке в РФ достиг 18 трлн рублей

УрБК, Москва, 02.02.2024. Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в России по итогам ...10.02.2017 В Свердловской области объем просроченной задолженности по кредитам достиг 39 млрд рублей
Общий объем просроченной задолженности по кредитам в Свердловской области на 1 января 2017 года превысил 38,9 млрд ...24.10.2016 Объем просроченной задолженности по кредитам за III квартал вырос на 3%
По итогам III квартала объем просроченной задолженности по кредитам вырос на 3% и составил 1,27 трлн руб. или 13,8% от ...24.10.2016 ОКБ: Объем просроченной задолженности по кредитам за III квартал вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2016. По итогам III квартала объем просроченной задолженности по кредитам вырос на 3% и ...02.08.2016 Просроченная задолженность по кредитам в Свердловской области превысила 39 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2016. Объем просроченной задолженности по кредитам в Свердловской области во II квартале ...