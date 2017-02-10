УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:00

Объем задолженности по ипотеке в РФ достиг 18 трлн рублей

Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в России по итогам 2023 года достиг 18 трлн руб., из них 4,9 трлн руб. на первичном рынке и 13,1 трлн руб. — на вторичном. За год эти показатели выросли на 30%, 45% и 25% соответственно, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно исследованию, также увеличился объем просроченной задолженности, но темпы роста не такие значительные: +18% на рынке новостроек и +3% на вторичном рынке.

При этом, несмотря на прирост «плохих» долгов, просроченная задолженность по кредитам на новостройки на конец 2023 года составила всего 0,13% от общего объема задолженности, и это значение не увеличивается. На вторичном рынке доля просроченной задолженности традиционно выше, но и в этом сегменте показатель составил всего 0,42%.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 14:42 Объем задолженности по ипотеке в РФ достиг 18 трлн рублей

УрБК, Москва, 02.02.2024. Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в России по итогам ...

10.02.2017 В Свердловской области объем просроченной задолженности по кредитам достиг 39 млрд рублей

Общий объем просроченной задолженности по кредитам в Свердловской области на 1 января 2017 года превысил 38,9 млрд ...

24.10.2016 Объем просроченной задолженности по кредитам за III квартал вырос на 3%

По итогам III квартала объем просроченной задолженности по кредитам вырос на 3% и составил 1,27 трлн руб. или 13,8% от ...

24.10.2016 ОКБ: Объем просроченной задолженности по кредитам за III квартал вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2016. По итогам III квартала объем просроченной задолженности по кредитам вырос на 3% и ...

02.08.2016 Просроченная задолженность по кредитам в Свердловской области превысила 39 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2016. Объем просроченной задолженности по кредитам в Свердловской области во II квартале ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (67)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18